Прокуратура начала проверку после распыления газа из баллончика в иркутской школе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура в Иркутске организовала проверку в связи с инцидентом в школе N20, где в понедельник, 4 октября, распылили газ из перцового баллончика.

В результате пришлось эвакуировать людей, сообщило региональное надзорное ведомство. Как сообщалось, всего из школы в результате инцидента были эвакуированы 416 учеников.

В пресс-службе администрации города "Интерфаксу" сообщили, что образовательный процесс в школе уже восстановлен.

По данным источника, пострадавших нет. По предварительной информации, газ из баллончика распылил 14-летний подросток из хулиганских побуждений.