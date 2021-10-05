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В лицее в Нижневартовске распылили слезоточивый газ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Нижневартовске в лицее №2 пришлось проводить эвакуацию после распыления в здании слезоточивого газа, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования города. По данным чиновников и МЧС, никто не пострадал.

По словам представителя департаменрта, в 11:30 (9:30 по Москве) во вторник у лицеистов стало першить в горле и появилась резь в глазах. Об этом сообщили директору, тот позвонил в службу 112. Детей и сотрудников решили перевести в спорткомплекс "Арена". На место прибыли спасатели и полиция. Полицейские нашли в цокольном этаже здания баллончик со слезоточивым газом.

Школу проветрят. Вторая смена будет учиться дистанционно. Хозяев баллончика ищут, добавил представитель департамента.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономноу округу сообщили, что из лицея эвакуировали 609 детей и 51 сотрудника.

Нижневартовск МЧС ХМАО

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