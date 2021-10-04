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Бывшего сотрудника новосибирской колонии будут судить за гибель заключенного

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области бывшего сотрудника колонии особого режима ИК-13 будут судить за халатность в связи с убийством заключенного в ноябре 2020 года, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 11 ноября 2020 года бывший дежурный помощник начальника колонии допустил грубое нарушение порядка несения службы, поскольку не пресек бесконтрольный выход осужденных за пределы изолированных участков. В результате одни заключенные убили другого.

Обвинительное заключение по делу утвердил прокурор Убинского района, дело рассмотрит Барабинский суд. Обвиняемому вменяется ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В ИК-13 в селе Раисино отбывают сроки осужденные за тяжкие преступления и рецидивисты. Поздним вечером 11 ноября 2020 года в мусоросборнике промзоны этой колонии нашли труп 39-летнего осужденного. У него на голове были множественные гематомы и ссадины.

ФСИН Новосибирская область Раисино ИК-13 Барабинский суд Убинский район

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