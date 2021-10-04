Бывшему мэру Владивостока Гуменюку вменили получение 20 млн рублей взяток

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Следственном комитете подтвердили, что задержан бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк и что с ним проводят следственные действия. Он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщили в управлении СК по Приморью.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки непосредственно от руководителей МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство их бизнесу по оказанию похоронных услуг. Всего за это время он получил более 19,5 млн рублей, считают в СК.

Меру пресечения Гуменюку еще не выбрали.

Оперативное сопровождение по его уголовному делу осуществляют сотрудники краевого УФСБ.

Ранее в понедельник о задержании бывшего мэра сообщил источник "Интерфакса".

Дума Владивостока 27 мая досрочно прекратила полномочия Гуменюка, который подал заявление об уходе по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко. Также в конце мая дома у бывшего мэра прошли обыски по делу о махинациях на городских кладбищах, говорил источник "Интерфакса".

"Некрополь" - специализированная муниципальная организация по вопросам похоронного дела, оказывает ритуальные услуги.