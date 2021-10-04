Под Иркутском разрисовали краской мемориал жертвам репрессий

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник в поселке Пивовариха неизвестные разрисовали краской из баллончиков Мемориал жертвам политических репрессий, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. Мемориал отчистили сотрудники областного Центра по сохранению историко-культурного наследия.

Мемориал представляет собой звонницу, стены памяти с фотографиями расстрелянных и информационные стенды. На все его части были нанесены оскорбительные надписи. Региональному изданию IRK.ru в администрации Ушаковского муниципалитета рассказали, что вечером в воскресенье охранник проверял мемориал и все было в порядке. Следы вандализма обнаружили в 8 утра в понедельник.

"Интерфаксу" в пресс-службе облправительства уточнили, что инцидент произошел в воскресенье, мемориал уже полностью отчистили. Информацию о вандализме чиновники передали в полицию.

По данным архивов ФСБ, в годы массовых репрессий на территории Иркутской области были расстреляны около 15 тысяч человек.

Массовое захоронение под Иркутском, рядом с поселком Пивовариха, нашли в 1989 году первым на территории России. Тогда же там организовали мемориал. Он был реконструирован в последние три года по просьбам родственников жертв репрессий, работы завершились в августе и обошлись в 30,8 млн рублей из внебюджетных источников. Там установили звонницу, стенды с информацией о сталинских репрессиях и шесть стен памяти, на которые нанесли 12,5 тысячи фамилий убитых во время репрессий в регионе.