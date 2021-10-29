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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве пройдут панихиды по жертвам репрессий

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В субботу 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Москве будут совершены заупокойные богослужения о всех православных христианах, репрессированных в советское время.

В храме Христа Спасителя пройдут литургия и панихида архиерейским чином, богослужения возглавит патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Литургия и панихида будут совершены и в храме на Бутовском полигоне, который является одним из центров хранения памяти как новомучеников и исповедников Церкви, так и всех "безвинно богоборцами убиенных" или безвинно пребывавших в заключении.

В течение всего дня на Бутовском полигоне будет проходить ежегодная акция "Голос памяти". На территории захоронений будут зачитывать имена погибших в Бутове в соответствии с "расстрельными списками", по дням приведения приговоров в исполнение. В мероприятии примут участие родственники погибших, представители различных религиозных общин Москвы, общественных организаций, деятели искусства и науки.

У тех, кто не сможет приехать на место проведения акции, будет возможность принять в ней участие через Zoom.

В конце сентября Священный Синод постановил ежегодно 30 октября молитвенно поминать православных верующих, погибших или пострадавших от советских репрессий.

Бутово Храм Христа Спасителя РПЦ Священный Синод

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