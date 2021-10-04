Решение о выдаче "ЛУКОЙЛу" лицензии на участок "Надежда" отозвано на доработку

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство вернуло в Минприроды на доработку проект распоряжения о выдаче "ЛУКОЙЛу" лицензии на участок "Надежда" в Балтийском море, на котором компания хотела провести геологоразведку, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли.

По сведениям издания, Минприроды сначала согласовало это решение, но затем передумало и отозвало проект на доработку из-за рисков возможного воздействия на экологию, хотя участок и не находится на особо охраняемой природной территории.

"Надежда" - участок федерального значения, находится в границах 12-мильной зоны (территориальное море) в Калининградской области. Он не относится к континентальному шельфу, доступ к которому разрешен только госкомпаниям.

"ЛУКОЙЛ" добивается лицензии на "Надежду" с 2016 года. Проект распоряжения о передаче компании лицензии на разведку перед внесением в правительство был согласован в том числе ФСБ, Минобороны, Минэнерго и Минприроды. Теперь он отозван на доработку. В пресс-службе правительства, "ЛУКОЙЛе" и Минприроды ситуацию не прокомментировали.

В 2016 году "ЛУКОЙЛ" предлагал правительству устроить на "Надежду" аукцион со специальными требованиями: претендент должен быть зарегистрирован в Калининградской области и иметь опыт разработки месторождений в регионе. Федеральная антимонопольная служба тогда сочла, что предложенным требованиям по аукциону соответствует лишь "ЛУКОЙЛ", и торги в итоге не провели.

"ЛУКОЙЛ" в 2004 году на Балтике ввел в эксплуатацию первое морское месторождение компании - Кравцовское. Геологические запасы месторождения оценены в 21,5 млн тонн, извлекаемые запасы - в 9,1 млн тонн. Полный срок эксплуатации рассчитан на 30-35 лет. В настоящее время на долю этого месторождения приходится более половины добычи нефти "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть".

Сейчас в Калининградской области добыча нефти ведется на 25 месторождениях на суше и двух морских. Большинство из них уже существуют длительное время и находятся в четвертой, конечной стадии эксплуатации. В мае 2019 года "ЛУКОЙЛ" приступил к промышленной эксплуатации двух скважин на шельфовом месторождении D41 в Балтийском море. В этом году "ЛУКОЙЛ" принял окончательное инвестрешение по освоению месторождения D33 на Балтике, при этом увеличил проектный уровень добычи с 1,5 млн до 1,8 млн тонн нефти в год. Запуск месторождения ожидается в 2024 году.

ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" в 2020 году снизило добычу нефти на 10% по сравнению с 2019 годом - до 486,857 тыс. тонн. Добыча на месторождениях, расположенных на суше Калининградской области, составила 240,657 тыс. тонн (снижение на 16%). На шельфе добыто 246,201 тыс. тонн нефти (снижение на 3,5%).