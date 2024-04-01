Правительство вернуло "ЛУКОЙЛу" документы по участку "Надежда" на доработку

Компанию попросили обновить программу экологических исследований

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство вернуло на доработку документы по углеводородному участку "Надежда" на Балтике, на который "ЛУКОЙЛ" претендует уже много лет.

"Участок "Надежда" "ЛУКОЙЛ" предложил включить в перечень участков, расположенных в территориальном море и внутренних морях, которые выдаются для геологического изучения (зимнее и летнее окно). Правительство вернуло документы и попросило актуализировать "ЛУКОЙЛ" программу экологических исследований, поскольку в материалах была приложена программа от 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в Министерстве природных ресурсов.

В 2023 году поменялся механизм предоставления участков недр федерального значения на углеводороды во внутренних водах и территориальном море России - теперь по ним будут проводиться аукционы, если подано две заявки и больше. Ранее, с 2020 года, компании могли получать такие участки по заявительному принципу. ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" в период с 1 июня по 31 июля (летнее окно) 2023 года направило предложение о включении участка углеводородов "Надежда" (Балтийское море) в перечень участков недр федерального значения, расположенных в территориальном море, для предоставления в пользование компаниям.

Нефтекомпани‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌я добивается получения этой лицензии с 2016 года. Тогда "ЛУКОЙЛ" предлагал правительству устроить аукцион на "Надежду", которая является участком федерального значения, со специальными требованиями: претендент должен быть зарегистрирован в Калининградской области и иметь опыт разработки месторождений в регионе. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла, что предложенным требованиям соответствует лишь "ЛУКОЙЛ", и аукцион в итоге так и не был проведен. Позднее постановление 1424 от сентября 2020 года, которое определяет порядок рассмотрения заявок на такие участки и участки во внутренних морских водах, открыло для компании возможность получить лицензию на геологическое изучение. Однако в октябре 2022 года правительство отказало "ЛУКОЙЛу" в получении лицензии на участок.

НК начала добычу на Балтике в 2004 году, когда ввела в эксплуатацию первое морское месторождение компании - Кравцовское с извлекаемыми запасами в 9,1 млн тонн. В настоящее время на его долю приходится более половины добычи нефти "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть", которое производит около 500 тысяч тонн в год.

Компания в перспективе рассчитывает, что добыча в этом регионе увеличится на 2 млн тонн нефти в год.