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В Башкирии четыре человека погибли при столкновении Renault Logan и "ВАЗа"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Альшеевском районе Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в понедельник.

По предварительным данным, около полудня в понедельник на 7 км автодороги Раевка-Ташлы столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 40-летнего местного жителя и встречный Renault Logan, за рулем которого находился 63-летний мужчина.

"В результате аварии водитель ВАЗ и его 48-летний пассажир скончались до приезда скорой медицинской помощи. В аварии также погибла 79-летняя пассажирка Renault", - говорится в сообщении.

Второй пассажир Renault - 68-летняя женщина - была госпитализирована и позднее скончалась в больнице.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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