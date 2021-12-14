Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два человека погибли в результате столкновения грузовиков в Башкирии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Две встречные грузовые автомашины столкнулись во вторник утром возле села Алаторки Иглинского района Башкирии, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

"Авария произошла около пяти утра на 1497 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, столкнулись два встречных грузовика. После столкновения произошло возгорание транспортных средств. (...) На данный момент автодорога полностью перекрыта. Организован объезд через с.Иглино. На месте происшествия работает полиция и другие службы", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли два человека: водитель одного из грузовиков и пассажир с другой фуры. Организовано реверсивное движение для легковых автомобилей, для грузовых - объезд через Иглино, уточняет ведомство.

ГУ МЧС по республике уточняет, что столкнулись Volvo прицепом и грузовой автомобиль Mercedes с прицепом.

"Погибло два человека - водители автомобилей, личности устанавливаются. Пострадал и госпитализирован один человек -экспедитор автомобиля , 1966 года рождения, направлен ГБУЗ РБ ГКБ №13 г.Уфа, состояние стабильно тяжелое", -говорится в сообщении экстренной службы.

Башкирия ГИБДД

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением индекса МосБиржи на 6,4%

Свыше 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Рубль во вторник утром незначительно снизился к доллару и евро

Рубль во вторник утром незначительно снизился к доллару и евро

Свыше 70 воспитанников школы-интерната в Туве госпитализировали с признаками отравления

Постпред США при ООН заявила, что РФ "подвела мир" своим вето на резолюцию по климату

Рашкину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Рашкину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Что произошло за день: понедельник, 13 декабря

В квартире подростка, устроившего взрыв в Серпухове, нашли селитру и охолощенный автомат

В квартире подростка, устроившего взрыв в Серпухове, нашли селитру и охолощенный автомат

Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему продвижения НАТО на восток

Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему продвижения НАТО на восток
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });