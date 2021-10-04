Появление компаний-"единорогов" в России критически важно для обеспечения технологического суверенитета страны

Будущие "единороги" в России есть, их появлению будет способствовать формирование предпринимательской культуры

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В России пока нет компаний-"единорогов", их появление будет способствовать увеличению макроэкономических показателей и обеспечит технологический суверенитет страны, считает общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый замгендиректора "Иннопрактики" Наталья Попова.

По ее словам, на данный момент, согласно данным Crunchbase и CB Insights, в России нет ни одного единорога, "хотя мы и являемся лидерами по "донорству" компаний-"единорогов" в другие страны".

При этом, отметила Попова, "несомненно, что будущие единороги в России есть".

"Несмотря на то, что большинство "единорогов", как правило, относятся к сегменту "цифры" и "финтеха", практически в любой технологической отрасли, в том числе "диптехе" и "биотехе", возможно, их появление за счет реализации компаниями своего технологического потенциала", - пояснила она.

"Для государств сегодня вопрос появления "единорогов" и глобальных лидеров в своих рыночных нишах не только критически важен в связи с их вкладом в увеличение макроэкономических показателей, но и обусловлен вопросами обеспечения технологического суверенитета. В России данный вопрос еще более актуален потому, что государственный сектор выступает крупнейшим заказчиком инновационных и цифровых решений", - рассказала Попова.

Она отметила, что компаниями-"единорогами" становятся, как правило, стартапы, которые получают оценку капитализации в размере 1 млрд долларов США. Оценка осуществляется со стороны инвестора и чаще всего отражает его ожидания от будущего развития компании, а, следовательно, носит скорее "умозрительный" характер.

"В то же время для компаний - национальных чемпионов используется другой индикатор их успеха (отраслевого и глобального лидерства) – достижение выручки в размере 1 млрд долларов США (как правило, капитализация превышает в несколько раз размер выручки). Именно поэтому такая задача даже более амбициозная, чем появление новых компаний-"единорогов", - сказала Попова.

По ее словам, среди национальных чемпионов есть несколько компаний с очень значимым потенциалом на российском и глобальном рынке.

"Это, например, компания "Биокад" - биофармацевтическая компания, фокусирующаяся на препаратах для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Среди национальных чемпионов есть компания "СуперОкс", которая осуществляет разработку и производство уникальных материалов, обладающих свойствами высокотемпературной сверхпроводимости и изделий на их основе. Можно также отметить национального чемпиона компанию "Геоскан", являющуюся одним из мировых лидеров в области геологоразведки с использованием БПЛА и шоу-дронов", - рассказала Попова.

По ее мнению, появлению российских "единорогов" и глобальных лидеров в своих рыночных нишах будет способствовать формирование предпринимательской культуры и создание поддерживающей инфраструктуры.

"Популяризация историй успеха создаст стимул для других предпринимателей. Наличие необходимой инфраструктуры, в том числе финансовой, нормативной, позволит им получать необходимую поддержку и преодолевать возникающие сложности, чтобы "появлялись десятки Яндексов в различных секторах". Одна из перспективных мер по содействию появлению "единорогов" - создание и развитие инновационных научно-технологических центров. Именно такой подход может обеспечить fast track от университетской скамьи или базовой кафедры к большому бизнесу. Как следствие, это может дать дополнительный импульс для развития "единорогов" в большинстве ключевых секторов российской экономики, а также созданию новых индустрий с ключевых их участников", - сообщила Попова.

"Очень важны максимально комфортные и открытые "правила игры" на рынке, чтобы такие компании оставались в России. Также важно стимулирование репатриации технологических предпринимателей, так как за рубежом было создано значительное число "единорогов" с русскими корнями (Playrix, Acronis, Revolut и т.д.)", - уточнила она.

Будучи общественным омбудсменом, в чью сферу ответственности входят национальные чемпионы, я очень хорошо знаю этот сегмент компаний, заметила Попова.

"Национальные чемпионы способны достичь отраслевого или глобального лидерства в среднесрочной перспективе, прежде всего, благодаря темпам роста своей выручки и экспортоориентированности. В отличие от компаний ранней стадии (стартапов) инвестиции в национальных чемпионов носят менее рискованный характер. История национальных чемпионов, их текущий анализ и оценка перспектив не вызывает сомнений, что большинство этих компаний в состоянии вернуть привлеченные инвестиции. Так, например, данный сегмент компаний показывает стабильную траекторию роста. Например, средний темп роста выручки таких компаний за пять лет по CAGR до пандемии составил 24%. Несмотря на сложности пандемии коронавируса, многие национальные чемпионы в 2020 году показали рекордные финансовые показатели", - сообщила Попова.

Она отметила, что оптимальный подход для инвестиций в национальных чемпионов – "smart money", когда такие инвестиции в совокупности с компетенциями и опытом инвестора могут помочь в выходе на новые рынки, оказать содействие в операционном управлении и GR, не накладывая бюрократическую нагрузку на существующую команду.

"Для наращивания потенциала национальным чемпионам нужны новые союзники как в госсекторе, так и за его пределами, а инвестирование может ускорить экономический рост таких компаний. Консолидация усилий представляется выгодной для всех заинтересованных сторон", - сказала Попова.

"Поэтому задача в том, чтобы структурировать отношения в такой форме, которая максимально удовлетворяет интересам и компаний, и инвесторов, и государства. Четко выстроенная, понятная всем сторонам гибкая схема способна привлечь многих, в том числе частных, инвесторов. Не скрою, что тогда и сама с гораздо большим интересом могла бы рассматривать участие в инвестициях в национальных чемпионов", - заключила она.