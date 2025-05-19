Revolut инвестирует во Францию за три года более 1 млрд евро

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Британский финтех-стартап Revolut планирует инвестировать более 1 млрд евро во Францию в следующие три года.

Компания анонсировала эти планы на инвестиционном саммите "Choose France" в Версале с участием президента Эммануэля Макрона.

Revolut откроет новый офис в Париже, который станет штаб-квартирой для ее операций в Западной Европе, что, как ожидается, позволит создать не менее 200 новых рабочих мест во Франции.

Парижская штаб-квартира со временем будет отвечать также за операции в Ирландии, Германии, Италии, Португалии и Испании. Она дополнит действующую базу Revolut в Литве, которая продолжит обслуживать другие европейские рынки, сообщила компания.

Revolut также обратится за получением банковской лицензии во Франции. Она планирует увеличить вдвое число пользователей ее сервиса в стране - до 10 млн - к концу 2026 года и довести показатель до 20 млн к 2030 году.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. Приложением компании пользуется свыше 55 млн клиентов по всему миру.