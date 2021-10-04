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Ревакцинацию от COVID-19 прошли порядка 1,8 млн россиян

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В России повторную вакцинацию от коронавируса прошли 1,8 млн человек, сообщил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Вакцинацию повторную прошло где-то 1 миллион 800 тысяч человек, повторно привились", - сказал Мурашко журналистам на форуме "Биотехмед".

Кампания по повторной вакцинации против коронавируса в России началась 30 июня этого года.

Ранее в понедельник Мурашко сообщил, что первичную вакцинацию уже прошли почти 50 млн россиян. 17 сентября он сообщал, что в России почти 47,5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полностью были вакцинированы 41 млн граждан.

коронавирус Минздрав РФ Михаил Мурашко

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