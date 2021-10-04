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Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Еще 25 781 случай заболевания коронавирусом выявлен за сутки в России, это максимальное значение со 2 января, сообщает оперштаб.

Число новых выявлений COVID-19 в РФ в понедельник приблизилось к данным начала года, но в тот период в РФ наблюдался спад заболеваемости после роста, наблюдавшегося в октябре - декабре 2020 года. Показатель также соотносится со значениями начала июля текущего года, когда шел подъем, связанный с распространением штамма "дельта".

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 4 410 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 198 случаев, в Московской области - 1 733. Новые зараженные регистрировались во всех 85 регионах.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 883 человека, накануне в воскресенье был зафиксирован новый антирекорд по числу скончавшихся за всю пандемию - 890. Больше всего смертей на понедельник зафиксировано в Москве - 66, в Санкт-Петербурге - 60, в Свердловской области - 43.

Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 210 801.

Поправились и выписаны за весь период 6,74 млн пациентов, в том числе 14 526 за последние сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 612 317 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 04 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

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