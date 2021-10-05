Пропавшая под Иркутском школьница найдена

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области нашлась 12-летняя девочка, которая днем в понедельник ушла из дома и пропала, сообщила во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Девочка найдена живой и здоровой. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вечером в полицию обратилась мать шестиклассницы и сообщила, что девочка ушла из дома в микрорайоне Западный села Хомутово Иркутского района и не вернулась. В поисках ребенка участвовали полицейские и волонтеры.