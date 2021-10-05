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Судью ранили на охоте в Челябинской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель одного из районных судов Челябинской области был тяжело ранен из ружья в ходе охоты в Еткульском районе, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел вечером 4 октября недалеко от поселка Бектыш. Один из участников охоты - председатель районного суда - был ранен из ружья в грудь и живот", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.

В пресс-службе Минэкологии Челябинской области сообщили агентству, что выясняются обстоятельства инцидента с огнестрельным ранением на одном из охотничьих хозяйств Еткульского района.

"Государственные инспекторы федерального госнадзора проводят проверку на законность охоты и выявление всех обстоятельств инцидента", - привели в пресс-службе слова замминистра экологии региона Виталия Безрукова.

Достоверную информацию об участниках и подробностях инцидента планируется сообщить позже.

Комментарием СКР региона в связи с инцидентом "Интерфакс" пока не располагает.

По информации местных СМИ, в результате огнестрельного ранения пострадал председатель Еткульского районного суда, в охоте принимали участие несколько человек.

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