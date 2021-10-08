Кремль заявил о готовности быстро обсудить новые контракты на поставку газа в Европу

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Новые контракты на поставку российского газа в Европу являются безальтернативным демпфером против колебаний цен на рынках, и Москва готова быстро обсуждать их заключение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни для кого не секрет, и это неоднократно заявлялось на различных уровнях, в том числе и на высшем, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых контрактов, которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках, которые мы видим сейчас", - сказал он журналистам.

По его словам, Россия "готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах, в данном случае в природном газе".

Песков также обратил внимание на то, что "сами европейцы и на государственном уровне, и компании-потребители публично признают, что Россия полностью выполняет по верхней планке взятые на себя обязательства".