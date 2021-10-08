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Лавров заявил, что РФ не может без контрактов быстро нарастить поставки газа в Европу

Лавров заявил, что РФ не может без контрактов быстро нарастить поставки газа в Европу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия должна сначала заключить контракты на поставки газа, поэтому не может быстро нарастить поставки газа в Европу без подписанных документов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Для того чтобы быстро нарастить поставки газа, - кстати сказать, это тоже фактор, - сначала надо газ законтрактовать, это все-таки контрактная процедура, не спотовая, и добыть его надо, его нельзя добывать при отсутствии покупателей и маршрутов", - сказал Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, в этой ситуации необходимо избегать политизации и "думать о том, что наши реалии могут страдать от действий правительств и отдельных компаний на направлении энергоснабжения и энергобезопасности".

газ Европа Сергей Лавров

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