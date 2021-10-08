Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

АТОР попросила правительство продлить программу туристического кешбэка на 2022 год

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к премьеру Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой о продлении программы кешбэка на туры по России в 2022 году.

В письме подчеркивается, что программа открыла для российских граждан новые виды отдыха и путешествий по России, которые ранее были для них недоступны в первую очередь из-за стоимости - речные круизы, поездки на Байкал, Дальний Восток и др. Кроме того, кешбэк способствовал росту турпотока в межсезонье, поддерживая тем самым интерес туристов к круглогодичному отдыху в России.

"Согласно репрезентативному опросу аналитический службы АТОР, 24,4% опрошенных не планировали отдых в России, пока не узнали о программе кешбэка. На основании этого опроса, а также данных, предоставленных туроператорами, мы можем утверждать, что подавляющее большинство регионов получили дополнительный туристический поток в низкий сезон. По нашим оценкам, доля такого дополнительного потока в зависимости от региона составила от 5 до 25%", - говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте АТОР.

В АТОР подчеркнули, что программа не только стала ожидаемой туристами, но являлась мощным инструментом поддержки туристической отрасли, которая далека от восстановления в условиях продолжающихся ограничений.

"В настоящее время по-прежнему отсутствует возможность формирования туристских продуктов и услуг по целому ряду зарубежных стран, нет возможности принимать иностранных туристов в России. Поэтому в 2021 году только данная программа позволила туроператорским компаниям прогнозировать туристический спрос в сфере внутреннего туризма и формировать предложения с его учетом, чтобы удержать доходность в пределах рентабельности", - говорится в обращении к правительству.

По мнению туроператоров, входящих в АТОР, наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станет проведение в 2022 году акций в период с 10 января по апрель включительно и с 1 октября до конца декабря 2022 года. Для речных круизов программа кешбэка может также включать выезды туристов в мае, июне и сентябре.

АТОР Зарина Догузова Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

В Госдуме определились с кандидатами на должности руководителей комитетов

В Госдуме определились с кандидатами на должности руководителей комитетов

Что произошло за день: пятница, 8 октября

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 21

Естественная убыль населения РФ за январь-август выросла на 72%

Естественная убыль населения РФ за январь-август выросла на 72%
Нападения в школах и вузах

Директор казанской школы стала фигурантом уголовного дела после майской стрельбы

Российские школьники больше не будут получать "зачет" по физкультуре

Российские школьники больше не будут получать "зачет" по физкультуре

МИД РФ пригрозил высылкой подозреваемых в краже сотрудников посольства США

Минюст признал Bellingcat и девять человек СМИ-иноагентами

Минюст признал Bellingcat и девять человек СМИ-иноагентами

"ПИК" оценил ущерб от действий бывшего президента Лефеля в 100 млн руб.

Google грозит в РФ новый штраф до 4 млн рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });