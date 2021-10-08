АТОР попросила правительство продлить программу туристического кешбэка на 2022 год

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к премьеру Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой о продлении программы кешбэка на туры по России в 2022 году.

В письме подчеркивается, что программа открыла для российских граждан новые виды отдыха и путешествий по России, которые ранее были для них недоступны в первую очередь из-за стоимости - речные круизы, поездки на Байкал, Дальний Восток и др. Кроме того, кешбэк способствовал росту турпотока в межсезонье, поддерживая тем самым интерес туристов к круглогодичному отдыху в России.

"Согласно репрезентативному опросу аналитический службы АТОР, 24,4% опрошенных не планировали отдых в России, пока не узнали о программе кешбэка. На основании этого опроса, а также данных, предоставленных туроператорами, мы можем утверждать, что подавляющее большинство регионов получили дополнительный туристический поток в низкий сезон. По нашим оценкам, доля такого дополнительного потока в зависимости от региона составила от 5 до 25%", - говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте АТОР.

В АТОР подчеркнули, что программа не только стала ожидаемой туристами, но являлась мощным инструментом поддержки туристической отрасли, которая далека от восстановления в условиях продолжающихся ограничений.

"В настоящее время по-прежнему отсутствует возможность формирования туристских продуктов и услуг по целому ряду зарубежных стран, нет возможности принимать иностранных туристов в России. Поэтому в 2021 году только данная программа позволила туроператорским компаниям прогнозировать туристический спрос в сфере внутреннего туризма и формировать предложения с его учетом, чтобы удержать доходность в пределах рентабельности", - говорится в обращении к правительству.

По мнению туроператоров, входящих в АТОР, наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станет проведение в 2022 году акций в период с 10 января по апрель включительно и с 1 октября до конца декабря 2022 года. Для речных круизов программа кешбэка может также включать выезды туристов в мае, июне и сентябре.