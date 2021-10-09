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Подросток погиб в тюменском селе от взрыва газа и пожара в частном доме

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Подросток погиб от взрыва газа и пожара в частном доме в селе Ситниково Омутинского района Тюменской области.

Как сообщает в субботу следственное управление СКР по региону, инцидент произошел накануне вечером. В котельной дома произошел "хлопок бытового газа" и начался пожар, в результате которого погиб 13-летний мальчик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Проводятся следственные действия для установления точной причины инцидента, а также выясняются обстоятельства гибели ребенка. Назначены экспертизы.

Тюменская область Ситниково

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