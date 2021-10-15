Прокуратура и следствие начали проверку после взрыва газа в квартире Амурска

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств взрыва газовоздушной смеси в квартире пожилой жительницы города Амурска, сообщают прокуратура Хабаровского края и СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Амурская городская прокуратура проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц организации, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование", - сказано в релизе прокуратуры.

СУ СК, в свою очередь, уточняет, что в результате ЧП "конструкция дома не повреждена, имущественный вред жильцам соседних квартир не причинен". Место происшествия осмотрели следователи, обстоятельства выясняются.

75-летняя жительница квартиры, в которой произошел взрыв газа и впоследствии пожар, госпитализирована с ожогами. Других пострадавших нет.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси произошел утром 15 октября в квартире пожилой жительницы Амурска на 4-м этаже пятиэтажного дома. Дом газифицирован, 19 жильцов были эвакуированы. В результате происшествия на кухне оплавились стены и потолочное покрытие. При этом огонь не распространился на другие помещения.