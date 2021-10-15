Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Прокуратура и следствие начали проверку после взрыва газа в квартире Амурска

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств взрыва газовоздушной смеси в квартире пожилой жительницы города Амурска, сообщают прокуратура Хабаровского края и СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Амурская городская прокуратура проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц организации, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование", - сказано в релизе прокуратуры.

СУ СК, в свою очередь, уточняет, что в результате ЧП "конструкция дома не повреждена, имущественный вред жильцам соседних квартир не причинен". Место происшествия осмотрели следователи, обстоятельства выясняются.

75-летняя жительница квартиры, в которой произошел взрыв газа и впоследствии пожар, госпитализирована с ожогами. Других пострадавших нет.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси произошел утром 15 октября в квартире пожилой жительницы Амурска на 4-м этаже пятиэтажного дома. Дом газифицирован, 19 жильцов были эвакуированы. В результате происшествия на кухне оплавились стены и потолочное покрытие. При этом огонь не распространился на другие помещения.

Амурск Хабаровский край

Новости по теме

Новости

Сервис "оплаты лицом" заработал на всех станциях метро Москвы

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

РКН пригрозил штрафом "Дождю" и главреду сайта за неупоминание статуса иноагента

Что произошло за день: четверг, 14 октября

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

В СПЧ предложили не считать международные премии поводом для признания иноагентом

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

Генпрокуратура и ЦИК поищут "миллионы евро" у депутата-единоросса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });