"Сибирская легкая авиация" приостановила работу более 20 авиаплощадок

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") и ее дочернее предприятие "Аэросервис" вынуждены приостановить работу своих посадочных площадок в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за постановления правительства о новых требованиях безопасности.

Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор и основной совладелец авиапредприятия Андрей Богданов.

Так, по его словам, в Томской области приостановлена работа площадок в городе Кедровый, Новом Васюгане и райцентре Каргасок, в Республике Алтай - в Кош-Агаче и Усть-Коксе, в Забайкалье приостановлена работа более 15 площадок.

Он добавил, что по имеющимся у него данным, Минтранс внес в правительство проект постановления с изменениями, которые позволят использовать площадки компании, "но когда он будет рассмотрен и принят - неизвестно".