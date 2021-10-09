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"Сибирская легкая авиация" приостановила работу более 20 авиаплощадок

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") и ее дочернее предприятие "Аэросервис" вынуждены приостановить работу своих посадочных площадок в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за постановления правительства о новых требованиях безопасности.

Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор и основной совладелец авиапредприятия Андрей Богданов.

Так, по его словам, в Томской области приостановлена работа площадок в городе Кедровый, Новом Васюгане и райцентре Каргасок, в Республике Алтай - в Кош-Агаче и Усть-Коксе, в Забайкалье приостановлена работа более 15 площадок.

Он добавил, что по имеющимся у него данным, Минтранс внес в правительство проект постановления с изменениями, которые позволят использовать площадки компании, "но когда он будет рассмотрен и принят - неизвестно".

ООО "Сибирская легкая авиация" создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Авиакомпания базируется в Магадане. В настоящее время парк перевозчика, согласно данным Росавиации, состоит из пяти самолетов Ан-28 и трех L-410 (без учета полученных по контракту с ГТЛК).

Предприятие принадлежит гендиректору Богданову (36%) и совладельцам авиакомпании "ИрАэро" Владимиру Миронову и Юрию Лапину (по 32%).

СиЛА Сибирская легкая авиация

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