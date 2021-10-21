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Глава "Аэросервиса" ушел в отставку после крушения L-410 в Сибири

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Учредители авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") решили сменить гендиректора дочерней авиакомпании "Аэросервис", сообщила "СиЛа".

И.о. гендиректора с 25 октября назначен Евгений Сивцов, бывший замгендиректора "Аэросервиса" и "СиЛА" по наземному обеспечению и бывший гендиректор ООО "Аэропорт Байкал" (Улан-Удэ, Бурятия).

Андрей Богданов был отправлен в отставку с должности гендиректора ранее на этой неделе.

Причиной кадровых изменений в ООО "Аэросервис" "стало недавнее авиапроисшествие", объяснила "СиЛа".

12 сентября пассажирский самолет L-410 "Аэросервиса", летевший из Иркутска в Казачинское, разбился при повторном заходе на посадку. Из 16 человек на борту погибли четверо. Администрация Иркутской области пообещала пострадавшим компенсации от авиакомпании. Главными версиями крушения в СК назвали ошибку пилотов при маневрировании перед посадкой и отказ техники.

16 июля Ан-28 авиаперевозчика "СиЛа" по пути из Кедрового в Томск совершил жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Выжили все 18 человек.

Совладельцами авиакомпании "СиЛа" являются ее бывший гендиректор Богданов, а также Юрий Лапин и Владимир Миронов, которые также являются совладельцами иркутской авиакомпании "ИрАэро".

Аэросервис СиЛа Иркутская область Евгений Сивцов Андрей Богданов

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