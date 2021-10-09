Пилотный проект отраслевой системы оплаты труда врачей стартует в 7 регионах в декабре

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минздрав и Минтруд РФ подготовили проект постановления об отраслевой системе оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников региональных госучреждений для 7 российских субъектов в рамках пилотного проекта правительства, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Документ представлен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Структура зарплаты медработников в рамках проекта включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты.

Оклад будет сформирован исходя из расчетной величины в 13 617 руб. с помощью коэффициента сложности выполняемой работы в соответствии с одной из 16 установленных должностей, а также коэффициента региональной экономической дифференциации. Последний рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте, который примет участие в пилотной программе.

Проект постановления устанавливает 8 видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.

В соответствии с июньским постановлением правительства РФ, с декабря до конца марта 2022 года пилотный проект пройдёт в 440 медучреждениях семи регионов: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, Республике Саха (Якутии) и Севастополе.

На этот период заработная плата медицинских работников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда.

По результатам пилотного проекта планируется создать отраслевую систему оплаты труда для государственных медучреждений по всей стране.

Поправки в Трудовой кодекс, позволяющие правительству устанавливать единые требования к отраслевым системам оплаты труда, были приняты в ноябре 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, напомнили в пресс-службе.