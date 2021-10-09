Правительство РФ подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда медработников для запуска профильного пилотного проекта в семи регионах России, пишет "Коммерсантъ".

По замыслу разработчиков реформы, зарплата будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Ведомства обещают, что у врачей вырастет не только доля оклада в заработке, но и сам размер заработка.

В распоряжении газеты "Коммерсантъ" есть проект постановления правительства, в котором излагаются основные параметры реформы системы оплаты труда работников здравоохранения. Предполагается, что в 2022 году она будет применена в семи российских регионах, на территории которых находятся 440 медучреждений. Отбор регионов основывался на максимально различающихся параметрах оплаты труда. В ведомстве сообщили, что проект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение.

Как уточняют источники "Ъ", реформа является попыткой обеспечить достойный уровень заработных плат при нормальной нагрузке.