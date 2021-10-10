Самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение в Татарстане

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Самолет с парашютистами разбился в Татарстане в районе Мензелинска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее сообщалось, что самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь.

На борту 23 человека: 21 парашютист и 2 члена экипажа. Их судьба неизвестна.

Let L 410 "Turbolet" - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice. В ноябре 2018 года в России был выпущен первый самолёт L 410, собранный на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге.