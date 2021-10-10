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По меньшей мере 19 человек погибли в крушении самолета в Татарстане

По меньшей мере 19 человек погибли в крушении самолета в Татарстане
Самолет L-410. Архивное фото
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Девятнадцать человек погибли, судьба троих неизвестна после крушения самолета с парашютистами в Татарстане, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее стало известно, что самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба разбился в районе Мензелинска. На борту 23 человека - 21 парашютист и 2 члена экипажа.

Информацию о крушении подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова, добавили там.

По словам источника, L-410 после крушения разломился пополам и загорелся, огонь удалось быстро потушить.

Татарстан L-410

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