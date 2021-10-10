Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Источник сообщил о гибели двух человек в ДТП с машиной Ксении Собчак

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

Как рассказал источник, авария произошла вечером 9 октября. На трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Сочи Ксения Собчак

Новости

Арестован шестой фигурант дела о массовом отравлении суррогатом в Оренбуржье

Глава Татарстана сообщил о докладе пилотов L-410 перед падением об отказе двигателя

В крушении самолета в Татарстане погибли 16 человек из 22 находившихся на борту

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 32

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 28,6 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 28,6 тыс. новых случаев COVID-19

Семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане

Семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане

Самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение в Татарстане

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 октября

Что произошло за день: суббота, 9 октября

Двое пьяных петербуржцев пытались проникнуть на крейсер "Аврора"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });