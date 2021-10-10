Источник сообщил о гибели двух человек в ДТП с машиной Ксении Собчак

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

Как рассказал источник, авария произошла вечером 9 октября. На трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.