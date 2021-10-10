Собчак сообщила, что получила сотрясение мозга в ДТП в Сочи

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Телеведущая Ксения Собчак получила в ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы. Она сообщила об этом в своем телеграм-канале.

"Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы", - написала телеведущая.

Ранее информированный источник сообщал, что автомобиль с Собчак попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной. Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

Собчак уточнила, что машина и водитель, в которой она находилась в момент ДТП, были не ее.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - написала Собчак.

Она также написала, что ее ассистентка получила сотрясение мозга. "Мне предлагали госпитализацию в Сочи, моя команда. Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела", - привела подробности происшествия телеведущая.

"Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди...", - пояснила она.

Ранее в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи "Интерфаксу" подтвердили факт ДТП и уточнили, что погиб один человек. Никаких данных об участниках аварии не привели.