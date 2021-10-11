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Екатеринбург накрыло смогом из-за тлеющего торфяника

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Смог наблюдается в нескольких районах Екатеринбурга в понедельник, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"По информации Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по Свердловской области, смог на территории некоторых районов Екатеринбурга вызван тлеющим торфяником в районе микрорайона Солнечный", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, для контроля обстановки в район была направлена оперативная группа управления, при обследовании территории открытых очагов горения не выявлено, тление происходит в толще торфяника на большой глубине.

"Для мониторинга пожарной обстановки планируется задействовать беспилотную авиационную систему", - добавили в ведомстве.

МЧС просит жителей на время смога держать окна закрытыми в ночные и утренние часы, чаще проводить влажную уборку в помещениях, а при сильном недомогании, бессоннице и кашле обращаться к врачу.

Екатеринбург

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