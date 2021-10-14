Часть Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за тлеющего торфяника

Из-за смога на дороге нулевая видимость

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД закрыли движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) от города Полевского до поселка Медного в связи с горением торфяников и отсутствием видимости, сообщили "Интерфаксу" в отделении пропаганды городского ГИБДД в четверг.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС уточнила, что обстановка на месте тлеющего торфяника находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Там заявили, что населенному пункту, гражданам и объектам экономики ничего не угрожает. Ведомство объясняет появление дымки туманом, образовавшимся в результате перепада температур в воздухе.

В МЧС также опровергли информацию о том, что планируется эвакуация населения микрорайона "Солнечный" Екатеринбурга из-за торфяного пожара.

Жители близлежащего к Солнечному микрорайона Вторчермет сообщили "Интерфаксу", что утром в четверг на улице сильно пахнет гарью.

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в свою очередь сообщила, что в связи с задымлением в жилом массиве Екатеринбурга проводится исследование качества атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что несколько районов Екатеринбурга в понедельник накрыло смогом из-за тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный. По результатам авиаразведки площадь тления составляла около 120 га. Для проливки очагов была проложена магистральная линия от ближайшего водоема.

К вечеру понедельника тление торфа на большей площади было локализовано, оставались небольшие очаги на площади 7,8 га, к среде их площадь сократилась до 5,4 га.

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.