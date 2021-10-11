"АвтоВАЗ" возобновил сборку автомобилей на всех трех линиях на заводе в Тольятти

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" начал текущую неделю с запуска сразу трех производственных линий на заводе в Тольятти, сборка автомобилей на которых периодически приостанавливается в связи с перебоями в поставках компонентов.

"Сегодня производственные линии N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend), N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) работают штатно. Приказа о вводе простоя для какого-либо из производств на этой неделе пока не было", - сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза компании Сергей Зайцев.

"АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" ожидает улучшения ситуации с поставками автокомпонентов (ABS/ESP) от Bosch в середине октября текущего года. Планируется, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

Так, суббота, 25 сентября, стала рабочей для производственной линии N1.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).