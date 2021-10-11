Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"АвтоВАЗ" возобновил сборку автомобилей на всех трех линиях на заводе в Тольятти

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" начал текущую неделю с запуска сразу трех производственных линий на заводе в Тольятти, сборка автомобилей на которых периодически приостанавливается в связи с перебоями в поставках компонентов.

"Сегодня производственные линии N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend), N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) работают штатно. Приказа о вводе простоя для какого-либо из производств на этой неделе пока не было", - сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза компании Сергей Зайцев.

ЭкономикаПродажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре упали на 51,3%Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре упали на 51,3%Читать подробнее

"АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" ожидает улучшения ситуации с поставками автокомпонентов (ABS/ESP) от Bosch в середине октября текущего года. Планируется, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

Так, суббота, 25 сентября, стала рабочей для производственной линии N1.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ Сергей Зайцев

Новости по теме

Новости

Полсотни человек тушат торфяник, вызвавший смог в Екатеринбурге

В РФ запускают эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании

В РФ запускают эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании

В Кремле сочли нереальным введение в России штрафов за отказ от вакцинации

Источник сообщил, что Нуланд встретится с Козаком в Москве 13 октября

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ разрешил испытания "КовиВака" на пожилых

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 29,4 тыс. человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 29,4 тыс. человек

Врачи оценили состояние выживших в катастрофе L-410 как стабильно тяжелое

Татарстан выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении L-410

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });