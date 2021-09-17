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"АвтоВАЗ" начнет рабочую неделю с простоя на линии сборки Lada Niva Legend

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" 20-21 сентября приостановит производство на линии №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) из-за продолжающегося дефицита автокомонентов. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза Сергей Зайцев.

"Согласно приказу, с 20 по 21 сентября 2021 года производство приостановится на линии №3. Две другие - должны работать всю неделю", - сказал Зайцев.

Таким образом, для производственных линий №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) и №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) вся следующая неделя должна стать рабочей, для линии №3 рабочая неделя начнется с двухдневного простоя.

Глава профсоюза тольяттинского автозавода также уточнил, что текущая рабочая неделя завершается двумя днями работы всех трех производственных линий.

"АвтоВАЗ" весной-летом не единожды вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Планируется, что после нормализации ситуации с поставками комплектующих автозавод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

В первом полугодии простои не сказались на продажах - за январь-июнь компания реализовала в РФ 200,219 тыс. автомобилей Lada (+51% к 2020 г. и +14,9% к докризисному 2019 г.) Июльские продажи показали более скромный 3%-ный рост год к году, а августовские рухнули сразу на 32,1%, до 19,428 тыс. автомобилей.

"Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры", - приводила пресс-служба "АвтоВАЗа" слова президента компании Николя Мора.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь-август 2021 года в РФ было реализовано в общей сложности 1,068 млн легковых автомобилей и LCV (+21,3% к 2020 г. и -4,2% к 2019 г.).

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ Lada Niva

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