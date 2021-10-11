Пользовательница "ВКонтакте" отказалась от иска к Шнурову из-за песни "В Питере - пить"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга прекратил производство по иску, связанному с творчеством Сергея Шнурова, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Истец отказался от иска", - поясняли в пресс-службе.

С иском в суд в июне обратилась Ксения Овчинникова, ответчиками были указаны ИП Шнуров Сергей Владимирович и ООО "ВКонтакте".

Овчинникова просила суд взыскать в ее пользу 1 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, который она якобы получила после прослушивания песни группы Ленинград "В Питере - пить": женщину смутили бранные выражения в тексте композиции.

Кроме того, в августе СМИ сообщали, что Овчинникова подала в суд на McDonald's из-за съеденного в Великий пост чизбургера. Женщина указывала в иске, что, прогуливаясь по Омску, она поддалась влиянию рекламы, о чем "позднее пожалела", и просила суд взыскать в ее пользу 1 тыс. рублей компенсации морального ущерба. Информации об исходе этого дела нет.