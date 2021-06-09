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На Шнурова и "ВКонтакте" подали в суд из-за "некачественной песни"

На Шнурова и "ВКонтакте" подали в суд из-за "некачественной песни"
Певец Сергей Шнуров
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге зарегистрировал иск о защите прав потребителя, связанный с музыкой Сергея Шнурова, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

С соответствующим заявлением в Смольнинский районный суд города обратилась Ксения Овчинникова. Ответчиками указаны ИП Шнуров Сергей Владимирович и ООО "ВКонтакте", с которых она просит совокупно взыскать 1 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, следует из релиза.

Овчинникова указывает, что 8 июня 2021 года, воспользовавшись подпиской "VK Combo" ООО "ВКонтакте", прослушала песню группы "Ленинград", лидером которой был Шнуров, "В Питере - пить". Женщину смутили бранные выражения, встречающиеся в тексте композиции: одно употребляется четыре раза, второе - один.

"Истец полагает, что ответчики нарушили закон РФ "О защите прав потребителей", а именно: Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО "ВКонтакте" предоставило ей этот некачественный контент", - отмечается в сообщении.

По мнению Овчинниковой, при использовании русского как государственного языка РФ не допускается употребление "слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка".

К производству исковое заявление пока не принято.

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