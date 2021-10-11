МВД предложило отменить разрешение на временное проживание иностранцев

Медосвидетельствование и регистрацию мигрантов предлагается вынести за пределы России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В МВД решили изменить правовой режим пребывания иностранцев в России и ввести три миграционных режима - краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание, сообщил "МВД Медиа" первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Режим долгосрочного пребывания предполагает право иностранца оставаться в России более 90 дней в течение полугода.

"Он заменит собой разрешение на временное проживание", - уточнил Горовой.

Режим краткосрочного пребывания будет предоставляться иностранцу на срок до 90 суток со дня въезда. Если иностранец хочет дольше оставаться в России, в течение 90 суток он будет обязан получить разрешение на долгосрочное пребывание или уехать.

Режим постоянного проживания будет действовать бессрочно, предполагает получение вида на жительство и открывает возможность приобретения гражданства, добавил первый замглавы МВД.

Чтобы получить право на длительное пребывание в России, иностранец обязательно должен будет получить цифровой профиль в государственной информационной системе и единый документ с электронным носителем информации, сказал Горовой.

"Для перехода из одного статуса в другой будут предусмотрены необходимые механизмы смены цели въезда без выезда из Российской Федерации", - сказал замглавы МВД.

Также министерство планирует комплексно реформировать институт постоянного проживания. В частности, предоставлять иностранцу право постоянного проживания будет межведомственная комиссия региона.

Кроме того, в МВД изменят подход к предоставлению иностранцам возможности учиться в России. "Иностранцы, относящиеся к приоритетным категориям выпускников, смогут рассчитывать на упрощенный порядок получения российского гражданства", - сказал Горовой.

Реформа затронет и порядок найма иностранцев на работу. МВД предложило ввести реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, а бумажные разрешительные документы заменить электронной записью в цифровом профиле. Работодатель из реестра сможет привлекать на одобренную вакансию любого иностранца, включенного в государственный реестр иностранных работников, заявил замминистра.

Горовой считает, что нужно оптимизировать и налоговые режимы для иностранцев с учетом форм занятости и особенностей статуса граждан стран ЕАЭС.

"Регулярная уплата налога будет являться подтверждением реальной трудовой деятельности и станет обязательным условием сохранения права на пребывание в России", - подчеркнул он.

МВД также собирается создать цифровую платформу миграционных процессов и трудовых ресурсов, чтобы эта информация облегчала взаимодействие граждан, работодателей и государства.

Медосвидетельствование, биометрическая регистрация мигрантов, выдача им единого документа и полисов медицинского страхования будут выведены за пределы России в соответствии с новыми правилами въезда, продолжил Горовой. Для этого за границей должна быть создана инфраструктура для доиммиграционной подготовки работников - в странах их постоянного проживания. Предполагается, что там же будет проходить подбор потенциального работодателя.

За пребыванием иностранцев в России будет введен надзор и усовершенствуются меры профилактического характера, добавил Горовой. Мигрантов будут информировать о принятых для них решениях и о необходимости совершения "определенных действий и последствиях их неисполнения", через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг либо мобильное приложение.

"При въезде иностранец будет принимать соглашение о лояльности, нарушение которого может повлечь утрату права на нахождение в России. Такое соглашение представляет собой письменное обязательство соблюдать правила и нормы поведения, принятые в российском обществе, воздерживаться от участия в нарушении общественного порядка, от злоупотребления правом на свободу информации, включая попытки дискредитации или склонения к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей", - сообщил Горовой.

Для отдельных категорий граждан предполагается введение правоохранительного режима контролируемого пребывания. Это коснется иностранцев, отбывающих уголовное наказание, не выехавших из России в установленный срок, подлежащих высылке, страдающих опасными заболеваниями и проходящих лечение в России, должников по налогам.

В МВД рассчитывают с помощью современных технологий устанавливать местонахождение лиц, уклоняющихся от выезда либо нарушивших режим пребывания в стране.

Реформа правовой основы миграционной политики должна завершиться к 2025 году, считает первый замминистра внутренних дел.