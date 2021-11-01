Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что необходима кодификация миграционного законодательства и введение обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он сказал это в интервью "Интерфаксу".

Глава СК напомнил, что сейчас миграцию регулируют "уже сотни нормативных актов", и это "многоплановая и довольно запутанная нормативная база". В связи с этим он считает, что пора кодифицировать миграционное законодательство.

В новом нормативном акте он предложил "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля", и ввести обязательную геномную регистрацию "всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья".

По его мнению, в законе также должен быть прописан порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным.

"Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления", - объяснил председатель СК.

Он отметил, что за январь-июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года - почти 19 тысяч.

"В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки, - сказал он. - Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России, которых необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний".