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Минсельхоз сообщил о росте цен на свинину у производителей на 1,5% за неделю

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - За неделю производители мяса повысили цены на куриные тушки на 1,3%, свиные полутуши подорожали на 1,5%, следует из данных системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России.

К 6 октября средняя цена (без НДС) на живую птицу составила 93,68 тысячи рублей за тонну (рост за неделю на 0,5%), на мясо кур (тушка) - 130,86 тысячи рублей (рост на 1,3%).

За первые восемь месяцев 2021 года сельхозорганизации, по данным Росстата, произвели 4 053 900 тонн курятины, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Мониторинг также показал, что цена на свиней (в живом весе) в сельхозорганизациях составила 124,21 тысячи рублей за тонну, повысившись за неделю на 0,2%. Свиные полутуши за этот срок подорожали на 1,5%, до 187,72 тысячи рублей за тонну.

Производство свиней в сельхозорганизациях в январе-августе составило 3,19 млн тонн (в живом весе), что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Производители говядины за неделю повысили цены на крупный рогатый скот (в живом весе) на 0,7%, до 129,83 тысячи рублей за тонну, на полутуши - на 0,8%, до 262,45 тысячи рублей.

Производство крупного рогатого скота за январь-август этого года увеличилось на 4,6%, до 679,8 тысячи тонн.

Минсельхоз Росстат

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