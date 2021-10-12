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Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ
Фото: Nikita Shvetsov/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 62 субъектах России, сообщил во вторник Роспотребнадзор.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что на прошлой неделе на территории РФ отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, "обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и др.)".

Также сообщается, что при этом превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет.

По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 8 октября текущего года в России от гриппа привиты более 25,6 млн человек, что составляет 17,6 % от численности населения страны.

Россия Роспотребнадзор

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