Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ

От гриппа привито более 40 млн человек

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - По совокупному населению в 37 субъектах Российской Федерации превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 37 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преимущественно это касается взрослого населения.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ, обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора в России привито от гриппа более 40 млн человек, что составляет 29% от численности населения страны.