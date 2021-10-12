Дума нового созыва начала работу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Государственная Дума восьмого созыва начала свое первое после парламентских выборов заседание.

Заседание открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова по праву старейшего по возрасту депутата. Как сообщалось, родившийся раньше нее экс-первый заммэра Москвы Владимир Ресин от этой функции отказался. Прозвучал гимн России, Терешкова озвучила основные результаты выборов и передала слово представителям прошедших в Думу политических партий.

В зале, согласно данным регистрации, присутствуют 427 парламентариев из 450. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что 11 депутатов Госдумы заболели коронавирусом. Часть депутатов могут зарегистрироваться позже с помощью заявления, если возникли проблемы с системой регистрации, пояснила на заседании Терешкова.

Согласно проекту порядка работы первого заседания, после выступлений партий депутаты должны будут избрать временные организационные органы – Счетную комиссию Госдумы, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы, а также временный секретариат. Затем парламентарии приступят к регистрации фракций, голосованию по председателю Госдумы и его заместителям, после будет утверждена новая структура комитетов и комиссий.