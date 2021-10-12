Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дума нового созыва начала работу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Государственная Дума восьмого созыва начала свое первое после парламентских выборов заседание.

Заседание открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова по праву старейшего по возрасту депутата. Как сообщалось, родившийся раньше нее экс-первый заммэра Москвы Владимир Ресин от этой функции отказался. Прозвучал гимн России, Терешкова озвучила основные результаты выборов и передала слово представителям прошедших в Думу политических партий.

В зале, согласно данным регистрации, присутствуют 427 парламентариев из 450. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что 11 депутатов Госдумы заболели коронавирусом. Часть депутатов могут зарегистрироваться позже с помощью заявления, если возникли проблемы с системой регистрации, пояснила на заседании Терешкова.

Согласно проекту порядка работы первого заседания, после выступлений партий депутаты должны будут избрать временные организационные органы – Счетную комиссию Госдумы, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы, а также временный секретариат. Затем парламентарии приступят к регистрации фракций, голосованию по председателю Госдумы и его заместителям, после будет утверждена новая структура комитетов и комиссий.

Госдума

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

В Госдуме остался единственный депутат, не вошедший в состав фракций

Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

В СПЧ допустили, что постановка Навального на учёт как экстремиста помешает УДО

В СПЧ допустили, что постановка Навального на учёт как экстремиста помешает УДО

Росгвардия предложила тщательнее проверять желающих приобрести оружие

Росгвардия предложила тщательнее проверять желающих приобрести оружие

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ

Во фракцию "Новых людей" в Госдуме вошли актер Певцов и координатор "Лизы Алерт" Леонов

В Тульской области 10-летний школьник ранил ножом своего приятеля

В Севастополе раньше начнут каникулы и запретят ходить в кафе без справок

В Севастополе раньше начнут каникулы и запретят ходить в кафе без справок

Что произошло за день: понедельник, 11 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });