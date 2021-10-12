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Жириновский заявил о госпитализации с коронавирусом 11 депутатов Госдумы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что 11 депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом. Он сказал об этом журналистам в первый день работы Госдумы VIII cозыва.

"Пятеро депутатов (Думы седьмого созыва) умерли, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице", - сказал он.

12 октября пройдет первое пленарное заседание Думы нового созыва. Также ожидается, что депутатов примет в Кремле президент Владимир Путин.

Хроника 09 января 2020 года – 12 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Госдума Владимир Жириновский коронавирус

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