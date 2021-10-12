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Мэр Пензы подал заявление об отставке по собственному желанию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава администрации Пензы Андрей Лузгин решил уйти в отставку, сообщается на сайте мэрии во вторник.

"Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет", - говорится в сообщении.

Вопрос о сложении полномочий Лузгиным будет рассмотрен 15 октября на внеочередном заседании гордумы.

Исполнение обязанностей мэра Пензы возложено на заместителя главы городской администрации Александра Басенко.

Как сообщалось, Лузгин был избран на должность главы города в октябре 2019 года.

Пенза Андрей Лузгин

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