Глава администрации Пензы ушел в отставку

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Пензенской городской думы на внеочередном заседании в пятницу приняли отставку Андрея Лузгина по собственному желанию с поста главы администрации Пензы, передал корреспондент "Интерфакса".

Отставка была принята большинством голосов.

Также депутаты приняли решение о проведении конкурса на должность мэра Пензы. В состав конкурсной комиссии войдут 14 человек, половину из них выбирают депутаты гордумы, половину - глава региона. Конкурс пройдет 8 ноября.

12 октября стало известно, что глава администрации Пензы Лузгин подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию. Он был избран на этот пост в октябре 2019 года.

Исполнение обязанностей мэра Пензы возложено на заместителя главы администрации Александра Басенко.