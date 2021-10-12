Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва
Спикер Госдумы РФ 8-го созыва Вячеслав Володин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вячеслав Володин избран председателем Госдумы восьмого созыва.

Соответствующее решение принято на первом заседании нижней палаты парламента.

Дмитрий Новиков, чью кандидатуру в качестве альтернативы выдвинула партия КПРФ, достаточного количества голосов не набрал. За Володина проголосовали 360, а за Новикова - 61 депутат из 421 голосовавшего.

Володин занимает пост спикера Госдумы с октября 2016 года. С 1999 года он был депутатом Госдумы, с 2007 по 2010 год был вице-спикером Думы, с 2010 - заместителем председателя правительства РФ, с 2011 года - первым заместителем руководителя администрации президента РФ.

Кандидатуру Володина поддержал президент Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в новую Думу, которая состоялась 25 сентября.

Госдума Вячеслав Володин

Новости

Источник сообщил о задержании ректора "Шанинки"

В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Mail.ru Group переименуют в VK

Правительство решило снова ужесточить наказание за пьяное вождение

Пандемия коронавируса

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

В Госдуме остался единственный депутат, не вошедший в состав фракций

Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

В СПЧ допустили, что постановка Навального на учёт как экстремиста помешает УДО

В СПЧ допустили, что постановка Навального на учёт как экстремиста помешает УДО

Росгвардия предложила тщательнее проверять желающих приобрести оружие

Росгвардия предложила тщательнее проверять желающих приобрести оружие

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });