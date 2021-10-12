Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

Спикер Госдумы РФ 8-го созыва Вячеслав Володин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вячеслав Володин избран председателем Госдумы восьмого созыва.

Соответствующее решение принято на первом заседании нижней палаты парламента.

Дмитрий Новиков, чью кандидатуру в качестве альтернативы выдвинула партия КПРФ, достаточного количества голосов не набрал. За Володина проголосовали 360, а за Новикова - 61 депутат из 421 голосовавшего.

Володин занимает пост спикера Госдумы с октября 2016 года. С 1999 года он был депутатом Госдумы, с 2007 по 2010 год был вице-спикером Думы, с 2010 - заместителем председателя правительства РФ, с 2011 года - первым заместителем руководителя администрации президента РФ.

Кандидатуру Володина поддержал президент Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в новую Думу, которая состоялась 25 сентября.