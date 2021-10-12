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Госдума определила председателей 15 комитетов

Госдума определила председателей 15 комитетов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдума на первом пленарном заседании VIII созыва приняла постановление об избрании председателей комитетов.

Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия - За правду") сохранил должность главы комитета по финансовому рынку.

Пост председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству сохранен за Павлом Крашенинниковым ("Единая Россия"), главы комитета по бюджету и налогам - за Андреем Макаровым (ЕР), главы комитета по транспорту - за Евгением Москвичевым (ЕР).

Представитель КПРФ Владимир Кашин сохранил пост главы комитета по аграрным вопросам.

Комитет по промышленности и торговле передан Владимиру Гутеневу (ЕР). В предыдущем созыве он был первым зампредом расформированного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Созданный комитет по экономической политике возглавил бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин (ЕР).

Комитет по защите конкуренции передан Валерию Гартунгу (СР). Александр Демин из фракции "Новые люди" (НЛ) возглавил комитет по малому и среднему предпринимательству.

Бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин (ЕР) стал председателем комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Главой комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям стал Сергей Гаврилов (КПРФ), по развитию Дальнего Востока - Николай Харитонов (КПРФ), комитета по строительству и ЖКХ - Сергей Пахомов (ЕР).

Пост главы комитета по энергетике остался за Павлом Завальным (ЕР), главы комитета по IT - за Александром Хинштейном (ЕР).

Госдума Единая Россия Анатолий Аксаков Павел Крашенинников Андрей Макаров

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