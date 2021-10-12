Путин пока не прошел ревакцинацию от COVID-19

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не проходил процедуру ревакцинации от коронавируса, поскольку у него сохраняются высокие титры антител, сообщил его пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

"Нет, он еще не прошел ревакцинацию, у него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу, и он далее будет следовать рекомендациям врачей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос в связи с тем, что 14 октября истекает полгода с момента вакцинации президента.

Песков также рассказал, что Путин проводит мероприятия не только в формате видеоконференцсвязи, но и очно.

"Главным образом публичные встречи идут в формате видеоконференцсвязи. Но сегодня он будет выступать перед депутатами в зале. Это очное общение. Встреча с премьер-министром Армении - очное общение. Мы упоминали, что предстоит рабочий визит премьер-министра Израиля, это будет очное общение", - сказал пресс-секретарь.

"Целый ряд очных встреч проходит в непубличном формате", - отметил он.

Переговоры Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета запланированы на 22 октября.

Президент привился от коронавируса весной. 30 июня он сказал, что использовал препарат "Спутник V". В середине сентября Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в своем окружении, он соблюдал режим до 29 сентября.