Почти треть населения России полностью вакцинировалась от COVID-19

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Порядка 43 миллионов россиян полностью вакцинировались от COVID-19, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По-прежнему, самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких - вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку. Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что останавливаться на этом нельзя. По словам премьера, на сегодняшний день производится достаточное количество вакцины от коронавируса.

В России в больницах находятся 235 тыс. больных коронавирусом, из них 11% - в тяжелом состоянии, почти никто из них не прошел вакцинацию, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В ответ на быстрый рост (числа заболевших COVID-19 - ИФ) мы разворачиваем дополнительное количество коек, сегодня их развернуто в стране уже 255 тыс., что на 11% больше, чем на прошлой неделе, 235 тыс. коек заняты пациентами. В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11%, и практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию. Кроме того, сегодня количество пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 6,1 тыс. человек", - отметил он.