Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Почти треть населения России полностью вакцинировалась от COVID-19

Почти треть населения России полностью вакцинировалась от COVID-19
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Порядка 43 миллионов россиян полностью вакцинировались от COVID-19, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По-прежнему, самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких - вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку. Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что останавливаться на этом нельзя. По словам премьера, на сегодняшний день производится достаточное количество вакцины от коронавируса.

В России в больницах находятся 235 тыс. больных коронавирусом, из них 11% - в тяжелом состоянии, почти никто из них не прошел вакцинацию, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В ответ на быстрый рост (числа заболевших COVID-19 - ИФ) мы разворачиваем дополнительное количество коек, сегодня их развернуто в стране уже 255 тыс., что на 11% больше, чем на прошлой неделе, 235 тыс. коек заняты пациентами. В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11%, и практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию. Кроме того, сегодня количество пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 6,1 тыс. человек", - отметил он.

Хроника коронавируса. Октябрь.

10
Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.6 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.
Хроника 09 января 2020 года – 12 октября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о тревожной ситуации с COVID в Оренбуржье, Татарстане и Башкирии

Пандемия коронавируса

Решение о регистрации COVID-вакцины для детей примут в течение двух недель

Госдума определила председателей 15 комитетов

Госдума определила председателей 15 комитетов

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

Источник сообщил о задержании ректора "Шанинки"

В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Mail.ru Group переименуют в VK

Правительство решило снова ужесточить наказание за пьяное вождение

Пандемия коронавируса

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

В Госдуме остался единственный депутат, не вошедший в состав фракций

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });