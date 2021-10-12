Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель Петербурга задержан за попытку заказать убийство бывшей жены

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в приготовлении к заказному убийству своей бывшей жены задержан в Петербурге, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, не позднее 20 апреля 54-летний работник автобусного парка из неприязни задумал убить бывшую жену. Для этого он обратился к своему знакомому, предложив за исполнение "заказа" 1,5 млн рублей.

Мужчина согласился, и подозреваемый передал ему информацию о своей бывшей жене и аванс в 300 тыс. рублей. Однако "киллер" сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под контролем силовиков.

Согласно материалам дела, 9 сентября подозреваемый передал соучастнику информацию о возможных датах совершения преступления, когда у него будет алиби, и номер телефона, на который тот после убийства в качестве подтверждения должен был отправить сообщение с рекламой стоматологических услуг, а также потребовал предоставить фотографию убитой женщины.

Накануне "исполнитель" отчитался о якобы выполненном "заказе": показал мужчине искусственно созданный снимок убитой женщины. Подозреваемого задержали после передачи оставшейся части вознаграждения.

В СК уточняют, что в связи с инцидентом возбуждено дело о приготовлении к убийству по найму (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об аресте бывшего мужа и предъявлении ему обвинения.

Петербург

Новости

Госдума VIII созыва избрала руководство. Обобщение

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников ряда сфер

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников ряда сфер

Почти все субъекты РФ полностью перешли на новые правила обращения с отходами

Мишустина призвали продлить программу туристического кешбэка на 2022 год

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в сентябре на 40% год к году

Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о тревожной ситуации с COVID в Оренбуржье, Татарстане и Башкирии

Минздрав сообщил о тревожной ситуации с COVID в Оренбуржье, Татарстане и Башкирии
Пандемия коронавируса

Решение о регистрации COVID-вакцины для детей примут в течение двух недель

Пандемия коронавируса

Почти треть населения России полностью вакцинировалась от COVID-19

Почти треть населения России полностью вакцинировалась от COVID-19

Госдума определила председателей 15 комитетов

Госдума определила председателей 15 комитетов

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });