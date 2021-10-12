Житель Петербурга задержан за попытку заказать убийство бывшей жены

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в приготовлении к заказному убийству своей бывшей жены задержан в Петербурге, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, не позднее 20 апреля 54-летний работник автобусного парка из неприязни задумал убить бывшую жену. Для этого он обратился к своему знакомому, предложив за исполнение "заказа" 1,5 млн рублей.

Мужчина согласился, и подозреваемый передал ему информацию о своей бывшей жене и аванс в 300 тыс. рублей. Однако "киллер" сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под контролем силовиков.

Согласно материалам дела, 9 сентября подозреваемый передал соучастнику информацию о возможных датах совершения преступления, когда у него будет алиби, и номер телефона, на который тот после убийства в качестве подтверждения должен был отправить сообщение с рекламой стоматологических услуг, а также потребовал предоставить фотографию убитой женщины.

Накануне "исполнитель" отчитался о якобы выполненном "заказе": показал мужчине искусственно созданный снимок убитой женщины. Подозреваемого задержали после передачи оставшейся части вознаграждения.

В СК уточняют, что в связи с инцидентом возбуждено дело о приготовлении к убийству по найму (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об аресте бывшего мужа и предъявлении ему обвинения.