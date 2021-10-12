Привитые жители Тульской области смогут выиграть машины и квартиры

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Общественная палата Тульской области выступила с инициативой провести викторину с ценными призами среди жителей, сделавших прививку от коронавируса.

"Основная цель акции - профилактика новой коронавирусной инфекции и популяризация иммунизации", - сообщила во вторник председатель региональной Общественной палаты Галина Фомина на заседании оперштаба по коронавирусу.

Викторина стартует 1 ноября. В ней смогут участвовать жители региона старше 18 лет, имеющие сертификат о вакцинации от COVID-19 и зарегистрированные в Тульской области. Победители получат ценные призы, среди которых - бытовая техника, мобильные телефоны, автомобили и квартиры. Призы будут предоставлены социальными партнерами.

Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил инициативную группу за это предложение и поддержал проект. "Возможно, эта акция поможет убедить людей, которые все еще сомневаются, делать им прививку или нет", - сказал Дюмин.

По данным облправительства, на сегодня в регионе первым компонентом вакцины привились 596 тысяч человек, вторым - 563 тысячи. Ревакцинацию прошли более 19 тысяч человек.